O Sporting Clube de Portugal completa esta quinta-feira, 1 de julho, o 105.º aniversário e Pedro Fernandes não deixou que a data passasse em branco.

Acérrimo sportinguista, o apresentador recuperou um tesourinho em que aparece com um dos filhos ao colo, ambos 'equipados' a rigor com adereços do clube.

"Parabéns meu querido Sporting Clube de Portugal. 115 anos de um amor que passa de geração para geração", escreveu.

"De clube nunca se muda. Felizmente que não acontece o mesmo com o penteado", brincou, por fim.

