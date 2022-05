Pedro Crispim encontrou-se com Susana Dias Ramos esta quarta-feira e não resistiu em registar um momento para as redes sociais, acabando por fazer uma revelação curiosa.

Na legenda da imagem em que aparecem juntos, o stylist deu a conhecer a alcunha caricata por que trata a psicóloga. "As saudades que eu tinha tuas minha 'duquesa tesudinha'", escreveu.

Recorde-se que Pedro Crispim e Susana Dias Ramos conheceram-se enquanto comentadores do 'Big Brother'. A psicóloga mantém-se no painel do reality show. Já o stylist mudou-se para a SIC e atualmente é comentador do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

