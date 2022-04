Novamente a ocupar o lugar de comentador do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, Pedro Crispim não podia estar mais satisfeito por ter regressado ao programa.

No Instagram tem vindo a destacar esta fase da sua vida no formato, tendo voltado a falar do programa numa nova reflexão que escreveu na rede social.

"Já me cruzei com apresentadores e profissionais muito talentosos. Tenho tido o privilégio de trabalhar perto e me inspirar com os melhores. Mas em televisão, assim como na vida, ser o melhor não passará somente por fazer o seu trabalho com engenho, há que acrescentar algo que humanize a sua arte, o seu caminho. E isso passará sempre por colocar a sua essência naquilo que se faz, e tu és assim", começou por dizer na legenda de duas fotografias em que aparece junto da apresentadora do formato, Liliana Campos.

"Sei que não será tarefa fácil lidar com o imprevisto e o risco que pode ser trabalhar comigo (um selvagem), pois tudo pode acontecer. Mas, garanto que ter voltado a este projeto terá a ver não só com o espaço que me é dado de forma generosa para aprender e crescer, entretendo as pessoas lá em casa, que é aquilo que me dá prazer, como também com a apresentadora, com a equipa, e com o amor que colocam diariamente naquilo que fazem e que já conheço tão bem! Obrigado", completou.

