Pedro Crispim deu uma entrevista à rádio MegaHits onde abordou diversos assuntos, um deles relacionados com o seu trabalho enquanto comentador nas três últimas edições do reality show 'Big Brother'.

Questionado se mudaria de ideias quanto à sua posição, uma vez que disse anteriormente na sua conta Instagram que não voltaria a comentar a não ser que lhe fosse proposto um novo desafio, o consultor de imagem referiu:

"Não tem a ver com valores, visualizações e com o público, até porque sempre senti que estava no programa pelo público. Se pelo caminho agradei a algum responsável ou diretor, ótimo, efeito ricochete. Mas o meu objetivo é agradar ao público e eu sei que fiz um bom trabalho", nota.

"Se existisse outro reality e me colocassem a fazer outro papel, tudo muito bem. Se eu agora voltar as pessoas vão estar à espera daquele género de abordagem. Sei que é um projeto muito intenso, sinto-me muito grato, mas fechou um ciclo", completa.

