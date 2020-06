A gala deste domingo (dia 20) do 'Big Brother' foi repleta de emoções. Na sequência da mesma, Pedro Crispim acabou por ser alvo de críticas por parte dos fãs de Pedro Alves na conta oficial de Instagram do concorrente..

"Em relação ao que se passou na gala de ontem, os amigos do Pedro demonstraram descontentamento perante alguns comentadores que de forma insultuosa incentivam o ódio e repúdio ao nosso Pedro! (...) Não fosse este ódio de estimação que alguns comentadores geraram nas suas redes sociais e ele não seria votado para expulsão da maneira que é! Temos a certeza! Foi por isso que nos fizemos ouvir ontem, ainda que saibamos à partida que é uma 'guerra' que não vamos ganhar. Estaremos sempre juntos até ao fim, pelo nosso Pedrito!", lê-se na referida publicação.

No 'Extra' de hoje, Pedro Crispim teve a oportunidade de responder a estas mesmas palavras. "Na realidade estou-me completamente a marimbar para os comentários dos amigos do Pedro, ou para os seguidores ou fãs. Fui contratado pela TVI para fazer este trabalho, sou pago para o fazer. No dia em que a direção achar que já não faz sentido eu permanecer no programa adeus Maria Ivone, tenho uma vida toda cá fora. Não vai ser isso uma pedra no meu sapato", notou.

"Eu não procuro protagonismo. Fiz o meu primeiro programa em 2004. Quem procura protagonismo são os concorrentes dos reality show, legitimamente. Nesse sentido, parece-me bem que este amigo do concorrente gosta de um mediatismo, por isso é que se meteu a jeito", completou, elogiando ainda Ana Garcia Martins pela elegância com que respondeu às críticas.

