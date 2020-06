A gala do 'Big Brother' deste domingo ficou marcada pelo momento em que em direto os amigos de Pedro Alves fizeram duras críticas a Ana Garcia Martins, 'A Pipoca Mais Doce', e receberam uma repreensão de Cláudio Ramos.

"Uma coisa é comentar outra coisa é fazer comentários depreciativos de forma a julgar as pessoas em praça pública, isso é feio e isso não é comentar nem é ser profissional", começou por referir o amigo do concorrente, questionado por Cláudio Ramos se estaria a falar de 'Pipoca Mais Doce'.

"Não sei quem é essa senhora... Peço desculpa porque ainda tem muito que evoluir para lhe atribuir esse nome - senhora", respondeu o jovem. E estas foram precisamente as palavras que levaram Ana Garcia Martins a usar as suas redes sociais para reagir.

"Chegamos a 2020 e ainda há homens que acham que ser uma senhora (seja lá o que isso for) é ter cabeça e não lhe dar uso. É ter voz e não fazê-la ouvir-se. É ter opinião mas ter de guardá-la, porque a mulher quer-se 'bela, recatada e do lar'. Se ser uma senhora é isto... oh, fuck it, não podia estar mais longe", escreve a comentadora do reality show da TVI na publicação, que mereceu o aplauso de grande parte dos internautas.

