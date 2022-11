É hoje, dia 1 de novembro, que Pedro Crispim volta à antena da TVI. O comentador volta a integrar o painel do programa 'Extra' do 'Big Brother' depois de um período na SIC, onde participou no 'Passadeira Vermelha'.

"Se vocês conseguiam viver sem mim? Claro, miseravelmente, mas lá iam sobrevivendo. Mas, no fundo todos sabemos que não seria a mesma coisa não é? Embora já não tenha idade para estas andanças e grandes noitadas, logo estamos juntos, só depois se vão deitar aí em casa, estamos combinados? É que eu não vou estar nisto sozinho. O que me safa é que consegui negociar com a direção (e não foi fácil), um caldo verde, um croquete e um cafezinho pingado nos intervalos", escreveu Crispim, com alguma ironia à mistura.

