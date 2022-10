Depois de ter ido para a SIC e ter estado a comentar o mundo cor de rosa no 'Passadeira Vermelha', Pedro Crispim regressa à TVI.

Crispim fez parte do 'BB2020', 'Big Brother A Revolução' e 'Big Brother Duplo Impacto', estando agora de volta para se juntar à equipa do reality show e comentar a edição de 2022.

"Estou muito contente com este convite e a sentir-me lisonjeado com o voto de confiança da estação. O Big Brother revolucionou a minha vida em 2020, tendo tido um impacto enorme em mim enquanto profissional. Por estas razões não poderia deixar passar a oportunidade de voltar a esta plataforma de pessoas em que a sua génese é tão estimulante e desafiante", disse o comentador.

"Depois de mais de um ano afastado, volto a um projeto que me diz tanto e aproximou do público, esta é a altura ideal. Venho com a mesma força, noção de que estarei a fazer puro entretenimento e muita vontade de agitar as águas deste BB2022, sempre com muita bobage, obviamente", acrescentou.

Num comunicado enviado às redações, a TVI explica ainda que Pedro Crispim junta-se ao painel de comentadores do 'Big Brother' já no dia 01 de novembro, no 'Extra' do 'BB'.

Leia Também: Pedro Crispim explica ausência do programa 'Passadeira Vermelha'