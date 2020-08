Pedro Crispim recorreu esta terça-feira ao Twitter para assinalar o fim do 'Big Brother 2020', que teve como grande vencedora Soraia. O stylist, que assumiu o papel de comentador, tendo-se destacado pelas opiniões polémicas e 'sem filtros', fez um balanço positivo da experiência e referiu que a sua colaboração com o reality show chegou ao fim.

"Sexta-feira despeço-me deste #BB2020Tvi numa semana de despedidas. Hoje aproveito para agradecer ao Twitter, fizemos um bom trabalho juntos! Só assim fez sentido, juntos. Obrigado pelo carinho, cuidado e atenção, agradeço a vossa partilha! Até um dia, do vosso rei da bobage", lê-se.

Esta publicação surge na sequência de Marta Cardoso ter anunciado que no final do ano, quando terminar a próxima edição do 'Big Brother', irá também "fechar o seu ciclo de reality shows".

Leia Também: Marta Cardoso anuncia que se prepara para o 'adeus' aos reality shows