Pedro Crispim está de saída do programa 'LOOK@ME', na SIC Mulher. A notícia foi dada pelo próprio através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Gente bonita do meu coração, este domingo foi a minha última participação no LOOK@ME (vá, não comecem já a panicar… sei que é difícil migas, mas a vida continua)", começa por dizer.

"Este é um projeto com uma matriz construtiva e feliz, que em pouco tempo já conquistou os portugueses, e por isso, sinto-me muito orgulhoso. Foram vários meses de gravações e muitas mudanças de imagem conseguidas", continua.

"O projeto está lançado, segue firme, forte e com muitas novidades a chegar. Nesta fase já tinha falado com a produção que iria à minha vidinha, para outros voos, diferentes desafios, e entre nós… para aproveitar o bom tempo, assim pinto as paredes lá de casa", adianta, agradecendo a Sofia Arruda e Inês Mocho, que o acompanharam nesta aventura.

"A todas as pessoas que gostam do meu trabalho, mais uma vez estiveram a meu lado, seguimos juntos! Mas sou principalmente grato a cada candidata que confiou no nosso trabalho e nos deu o privilégio de entrar um pouco nas suas vidas", completa.

Leia Também: Pedro Crispim viaja para fora: "Sensação desta já ter sido a minha casa"