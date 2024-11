Dia de festa para Pedro Crispim. O conhecido comentador social e consultor de moda completa esta quinta-feira, 21 de novembro, 46 anos de vida. A data foi assinalada pelo próprio através de uma partilha na sua página de Instagram, na qual destacou um retrato antigo.

"46 anos vividos, sentidos, saboreados e registados na pele... sem desperdícios, tudo foi aprendizagem", começou por escrever.

"Sou um homem rico, continuo a ter os melhores a meu lado, esse é o maior dos legados, as minhas pessoas. Seguimos juntos, sem nunca me esquecer do Pedro menino. Por mais anos que passem continua a ser ele a minha bússola", disse ainda.

Crispim terminou o texto com a seguinte questão: "Digam lá se não pareço 'o menino da lágrima'?"

