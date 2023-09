Pedro Carvalho foi um dos entrevistados de Manuel Luís Goucha na tarde desta quinta-feira, 21 de setembro, na TVI. O ator, que construiu uma carreira de sucesso no Brasil, falou das suas raízes, recordando a sua infância marcada pelo carinho dos avós, especialmente da avó materna.

"Tive uma infância mesmo muito feliz, vivia no campo praticamente. Fui muito criado - também - com os meus avós", conta.

Questionado como era a avó, Pedro não conseguiu esconder a emoção.

"Não me faças falar da minha avó, é difícil para mim. A minha avó era a minha segunda mãe, tratava-a por avozinha, ela faleceu há dois anos", recorda.

"A minha avó era super alegre, divertida, com imensas expressões super engraçadas. Era a minha maior fã e encobria sempre as nossas traquinices todas", diz ainda, notando que chegou a usar algumas das expressões para um papel recente, as quais fizeram o maior sucesso.

