Pedro Carvalho é o convidado desta tarde do 'Goucha', motivo pelo qual o apresentador recordou um pouco do percurso do ator nas suas redes sociais.

No Instagram, Manuel Luís Goucha contou lembrou que o ator se estreou nos 'Morangos com Açúcar', como o vilão Ricardo da série de verão da quarta temporada, e partilhou uma fotografia de Pedro nessa altura, tinha então 22 anos.

"Nasceu na Guarda, cresceu no Fundão e aos 18 anos vem para Lisboa para estudar Arquitetura, acalentando porém o sonho de vir a ser ator. A bem dizer dá-se a conhecer em 'Morangos com Açúcar' sendo hoje um ator de sucesso também no Brasil", começou por escrever Goucha, revelando que o ator tem ainda outros talentos.

"Pedro Carvalho está em Portugal para mostrar outro dos seus talentos, o da pintura e hoje vem ao 'Goucha' para a conversa que nunca tivemos", acrescentou.

