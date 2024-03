"Hoje é dia de todas as mulheres... Mas esta mulher é especial, é a mãe do meu filho". Foi com estas palavras que Pedro Bianchi Prata começou a publicação que fez na sua página de Instagram, onde se declara à companheira Maria Botelho Moniz, neste dia em que se celebra o Dia da Mulher.

"É divertida, verdadeira, amiga, honesta, profissional e muito trabalhadora", acrescentou, falando da apresentadora da TVI.

De seguida, o piloto fez referência ao novo trabalho que Maria Botelho Moniz vai abraçar na TVI, uma vez que já não vai apresentar o 'Dois às 10' com Cláudio Ramos.

"Em breve vai abraçar um novo desafio, que tenho a certeza que será um sucesso, como tudo o que se dedica", disse.

"Hoje é dia de todas as mulheres... e esta, como muitas outras, tem de trabalhar o dobro para lhe ser dado o devido valor", escreveu, por fim.