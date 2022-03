Pedro Barroso, que se prepara para ser pai pela primeira vez, rendeu-se de vez aos encantos do norte e é por lá que pretende fixar residência nos próximos anos. O ator e empresário português de 35 anos mudou-se para o Freixo, aldeia de Serrazes, no concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, de onde é originário um dos ramos da sua família, no início da pandemia. Foi lá que se começou a dedicar à agricultura e que criou uma marca de joalharia com a namorada, Mariana Marques.

"Aqui estamos e aqui queremos ficar! Nestas terras mágicas, terras de gentes que nos acolheram de coração aberto e que nos foram dando vontade de ficar e de abraçar esta nova etapa por aqui. Continuamos à procura de um novo lugar para este novo passo a dar", revelou o artista numa publicação que fez nas redes sociais. "Temos o objetivo de alugar uma moradia por dois anos e meio, até que a nossa casa/projeto esteja edificado", referiu ainda o Roni Raña da telenovela "A herdeira", exibida pela TVI.

"Se souberem de moradias entre a zona de São Pedro do Sul, Freixo, Santa Cruz da Trapa, Vouzela e Oliveira de Frades, façam saber. Enviem mensagem privada", pediu o ator no apelo que fez aos milhares que o seguem nas redes sociais. "Por aqui queremos que sejam os primeiros passos do nosso Santiago", confidencia o artista, visivelmente orgulhoso da nova vida que escolheu e da marca de joalharia com preocupações ecológicas que criou. A Amara Jewelry acaba de completar um ano.