Como tem sido habitual, foi na página do Instagram do apresentador Daniel Oliveira que foi revelado um pequeno excerto do próximo programa 'Alta Definição', que vai para o ar já este sábado, dia 25 de janeiro.

O convidado desta semana é Pedro Barroso, que vai falar sobre uma fase recente e difícil da sua vida.

"Estive próximo de desistir da vida. Na altura não tinha capacidade para gravar. Quando estava a gravar a novela decidi fazer tratamento com muita ajuda", diz o ator, referindo-se à novela 'Valor da Vida', da TVI.

Este foi o último projeto que o artista fez em televisão e viu-se obrigado a afastar-se do mesmo, em outubro do ano passado. Em comunicado, Pedro explicou que iria abandonar a novela porque necessitava de um "período de descanso".

"Eu lembro de dizer: sinto-me sozinho", ouve-se ainda o ator a desafabar em conversa com Daniel Oliveira, como pode ver no vídeo abaixo:

Recorde-se que, segundo os meios de comunicação nacionais, Pedro Barroso irá regressar à televisão, mas na SIC.

Leia Também: Adivinha do dia: A que ator português pertence este rosto?