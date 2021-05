Pedro Barroso é normalmente um homem reservado no que à sua vida pessoal diz respeito, são por isso raras as imagens que partilha ao lado da namorada - Mariana Marques. Porém, esta segunda-feira, dia 17, o ator resolveu surpreender tudo e todos com uma declaração de amor pública.

"Abraçar o meu melhor é abraçar-te a ti", declarou Pedro Barroso na legenda de um vídeo arrebatador onde filma a amada durante um passeio a cavalo.

As imagens foram captadas no decorrer das férias do casal em Punta Cana, República Dominicana.

