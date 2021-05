"Nunca perder o sorriso", foi este o mote para um vídeo partilhado nas últimas horas por Pedro Barroso na sua conta oficial de Instagram.

Tratam-se de imagens únicas, onde o ator surge ao lado do seu afilhado, o pequeno Périto, que luta há vários meses contra um tumor no cérebro.

"Nunca perde o sorriso" é o "ensinamento" do menino e "o aprendizado" do ator, que tem sido o grande apoio de Périto, da mãe e dos irmãos do menino desde que este teve de iniciar os tratamentos contra o cancro.

Pedro Barroso conheceu Périto nos bastidores da novela 'A Herdeira', passando desde então a ser seu padrinho e a fazer parte da sua vida e educação.

