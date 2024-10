Marco Paulo tinha na sua vida uma pessoa muito especial, o afilhado de quem há 33 anos se tornou inseparável.

Quem era Marco António?

Filho de Toni e Lurdes, Marco António entrou na vida de Marco Paulo dois dias depois de nascer. O nome foi-lhe dado em homenagem ao cantor, cujo verdadeiro nome era João Simão da Silva, e além de uma padrinho ganhou também um segundo pai.

"São os meus braços direitos. Não são família de sangue, mas são família, são os meus compadres", disse o intérprete de 'Maravilhoso Coração' em declarações ao 'Alta Definição'.

"O meu afilhado esteve sempre nos bons momentos e nos menos bons. Veio para aqui com dois dias de vida. Aqui gatinhou, aqui aprendeu a palrar, aqui aconteceu tudo da vida dele", contou, orgulhoso.

Nesta mesma entrevista, Marco Paulo recordou a mudança de Marquinho, alcunha que lhe atribuiu ainda em criança, para os Países Baixos. Questionado por Daniel Oliveira, o músico confessou ter sido difícil ver o afilhado "seguir a sua vida, voar e sair de casa".

"Foi [difícil], agora dou valor à minha mãe quando eu parti em digressões para o estrangeiro", admitiu.

Atualmente com 33 anos, Marco António é músico e foi para aprofundar os estudos na área que se mudou. Vive precisamente nos Países Baixos com a namorada, embora fossem recentes as suas visitas a Portugal para visitar o padrinho e apoiá-lo na dura batalha contra o cancro.

Marco Paulo guardava com enorme carinho um bilhete oferecido pelo afilhado, uma surpresa que nunca esqueceu. "Nunca me esqueço de o meu afilhado ainda não saber escrever e dar-me um bilhetinho que fez na escola. Dizia: 'padrinho, gosto tanto de ti que não sei como hei de te dizer'. Nunca mais me esqueci, esse papelinho está guardado", confessou.