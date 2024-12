Antes, o músico reunia-se com o seu núcleo habitual, os compadres e o afilhado.

O(s) testamento(s) de Marco Paulo continuam a fazer correr muita tinta... Apesar de existirem, alegadamente, vários documentos, a versão oficial deixa de fora os irmãos e sobrinhos, apenas considerando Marco António (Marquinho), seu afilhado, o pai deste, António Coelho (Toni), bem como um bombeiro e seu amigo recente, Eduardo Ferreira.

Contudo, a relação de Marco Paulo com a restante família não seria assim tão boa. Tal foi evidenciado no programa 'V+Fama', do canal V+TVI.

"A família de sangue de Marco Paulo continua a defender a sua verdade. A relação familiar com o cantor, segundo eles, era boa. Mas será que era mesmo? A prova do Natal é como a prova do algodão: não engana! O que é certo é que o Marco Paulo não passava a quadra natalícia nem com os irmãos, nem com os sobrinhos, mas sim com os compadres e os afilhados", introduziu o apresentador Adriano Silva Martins.

As informações foram asseguradas por fontes de Pedro Capitão, um dos comentadores do formato social. "Enquanto os pais do Marco Paulo eram vivos eles passavam o Natal juntos - os pais, o Marco e os compadres. O Natal não era passado com os irmãos, nem com os sobrinhos", realçou.

"É estranho os filhos não estarem com os pais enquanto vivos no dia 24 e depois passarem o dia 25 com outro. Se calhar a relação com eles, alegadamente, não era tão boa…", atirou ainda António Leal e Silva, outro dos comentadores.

