Pedro Barroso quis falar aos seguidores através de um direto no Facebook onde revela novidades sobre o estado de saúde do seu afilhado, Périto, e comenta algumas notícias que dão conta de que pagou caro pela sua saída da TVI.

Sobre a polémica, que ressurgiu depois de Pedro ter afirmado recentemente que lhe saiu caro abandonar a novela 'Valor da Vida' da TVI, este garante não se arrepender da decisão que tomou.

"É muito importante nós às vezes dizermos que não, é muito importante nós, às vezes, sabermos parar e nem tudo é dinheiro", refere, explicando que decidiu na altura, em 2018, passar um ano a viajar pelo Japão.

"Eu não estava feliz no projeto que estava a fazer", reforça, explicando o ano em que viajou foi de resolução e crescimento.

Apesar de fisicamente ter estado ausente, Pedro garante: "Durante esse ano nunca faltou nada ao meu afilhado".

Périto luta conta um cancro há já algum tempo, mas já antes da doença Pedro se tinha responsabilizado por ajudar na educação do menino de etnia cigana que conheceu nas gravações da novela 'A Herdeira'.

"Nunca faltou nada ao Périto, nunca faltou uma mensalidade, aquela que eu acordei para comigo mesmo que seria possível. Vocês acreditem que mesmo depois, durante esse ano, no início do meu regresso a Portugal chegou-me a faltar dinheiro a mim para executar algumas das coisas que eu tinha de fazer no dia-a-dia, meter gasóleo no carro, mas ao Périto nunca faltou. Esse foi o meu acordo, essa foi a minha batalha, essa foi a minha honra para comigo mesmo", confessa o ator, revelando pela primeira vez que viveu dificuldades económicas até voltar à televisão com a série 'Golpe de Sorte' (da SIC).

Sobre o estado de saúde do afilhado, é de sorriso no rosto que Pedro Barroso anuncia: "O Périto já acabou a radioterapia, correu bem".

Os exames só daqui a uma semana vão revelar se o tumor está estagnado ou não, mas para já as novidades são positivas a todos os níveis.

A casa onde o menino vivia com a família e as irmãs tinha sido vítima de um incêndio e a esta tragédia seguiu-se uma ordem de despejo na casa provisória que lhes servia de abrigo. Porém, com a ajuda de Pedro e da câmara municipal "o Périto tem uma casa nova".

