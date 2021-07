João Paulo Rodrigues esteve esta quarta-feira, 14 de julho, no programa 'Dois às 10', na TVI, que hoje foi especialmente apresentado por Cristina Ferreira. Neste contexto, o comunicador recebeu uma surpresa de um dos seus melhores amigos, Pedro Alves, que dá vida a Bino na novela 'Festa é Festa'.

"Tenho a sorte de te conhecer das duas formas: como amigo e como colega de trabalho, algo que nós construímos ao longo destes 21 anos. É um prazer ser teu amigo, é enorme o respeito que tenho por ti e sei que isso é mútuo. Quero-te deixar esta mensagem: 'porta-te bem, puto, que estou de olho em ti'. Sabes que gosto de ti. As coisas não fazem sentido se tu não estiveres por perto, gosto mesmo muito de ti", disse Pedro.

Visivelmente feliz com estas palavras, João Paulo afirmou: "É meu irmão. Faz parte da minha vida todos os dias há mais de 20 anos e é daquelas pessoas que passa para lá do meu colega de trabalho, de amigo... é meu irmão. Podemos não estar tantas vezes juntos, mas está sempre presente na minha vida, é uma das três primeiras pessoas a quem eu ligo quando tenho algum problema ou alguma coisa boa para contar. O Pedro sabe a minha vida toda e eu sei a vida toda do Pedro. Passamos por momentos muito complicados juntos, na vida dele e na minha".

Nesta conversa, João Paulo ainda falou sobre a difícil fase por que passou quando se divorciou.

