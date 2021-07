João Paulo Rodrigues foi um dos convidados de Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', apresentado hoje, 14 de julho, pela comunicadora, no âmbito de um dia especial na TVI.

Durante a conversa, onde lembrou o início do seu sucesso televisivo que começou na TVI com o programa 'A Tua Cara Não Me É Estranha', João Paulo acabou por falar do divórcio de Juliana Marto.

"Foi das fases mais difíceis da minha vida. (...) Custou-me muito e ainda me custa. Custa-me estar grande parte do meu tempo longe delas", afirma, referindo-se às filhas frutos deste casamento - Rita, de 11 anos, e Sofia, de cinco.

Na altura em que apresentava o programa das manhãs na SIC ao lado de Júlia Pinheiro, João Paulo confessa que foi difícil manter-se sorridente à frente das câmaras. "Havia dias em que me batia ali a cena mais forte e a Júlia foi uma grande companheira. Foi uma força na minha vida. Devo-lhe muito", sublinha.

"Às vezes ficava no meu camarim depois da hora do meu programa porque vinham-me lágrimas aos olhos, ficava lavado em lágrimas. Depois não saía porque estava ali a equipa de produção e não queria que me vissem. (...) Foi uma equipa que respeitou a minha dor na altura", lembrou ainda.

Hoje, mais bem resolvido quanto ao assunto, João Paulo revela-se um verdadeiro homem dos sete ofícios, não aceitando apenas ser colocado "dentro de uma gaveta". Para além de apresentador é também ator, músico, piloto e quase advogado.

