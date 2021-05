Esta quarta-feira, dia 19 de maio, José Gomes Ferreira esteve no programa 'Casa Feliz', na SIC, para falar sobre o seu novo livro - 'Factos escondidos da História de Portugal'.

Ora, um dos mitos que o jornalista começou logo por desmistificar foi relativo a Pedro Alvares Cabral.

"Quando na nossa história nos diz que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, é mentira. E desculpem os historiadores que estão a ouvir, porque isto não é uma provocação gratuita. É mentira, ele não descobriu", garante.

"É matematicamente, geograficamente, cartograficamente e em termos de ciência náutica impossível alguém ter ido de Lisboa com uma armada daquelas e ter feito a rota perfeita para chegar à zona do Equador, encostar à esquerda, cortejar a costa do Brasil, mandar uma nau para trás que já ia preparada com uma carta a dizer ao rei que descobriu e depois seguir para o Cabo da Boa Esperança até à Índia", justificou.

"Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, é uma mentira da nossa história que teimamos em ensinar nas escolas e em querer que seja verdade", notou, referindo que tal acontece por motivos diplomáticos.

Ainda assim, notou: "O mérito dele não foi descobrir o Brasil mas tomar posse oficial do Brasil para a Coroa de Portugal. Foi o primeiro comandante de uma armada a ligar os quatro continentes - Europa, América, África e Ásia".

