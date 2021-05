Onze anos depois de ter trocado a SIC pela TVI, Fátima Lopes regressa à estação de Paço de Arcos para uma entrevista inédita a Júlia Pinheiro.

Afastada da TVI desde janeiro, a apresentadora vai ser esta quarta-feira, dia 19, convidada no programa das tardes do canal concorrente para falar sobre o lançamento do seu mais recente romance, 'Encontrei o Amor Onde Menos Esperava'.

"Hoje recebo Fátima Lopes para uma conversa sobre o passado, o presente e o futuro... não percam", anunciou Júlia Pinheiro nas suas redes sociais.

