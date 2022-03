"A forma que encontrei para me salvar, porque me sinto incapaz para ir agir no terreno, é escrevendo canções", afirma o músico.

Pedro Abrunhosa anunciou esta quarta-feira o lançamento de uma nova canção. 'Que O Amor Te Salve Desta Noite Escura' é o nome do tema, feito como homenagem à Ucrânia. "Ao provocar dor e impotência, à barbárie devemos contrapor a arte. Nunca no nosso tempo a 'inutilidade' desta se revelou tão útil. É através dela que, no silêncio, expulsamos a dor que é, simultaneamente, individual e coletiva", começa por declarar o músico português. "A brutal agressão da Ucrânia por Putin tem gerado uma indescritível dor real, palpável, em milhões de seres humanos. A morte é o mote selvagem deste ditador bárbaro. O povo ucraniano e o povo o russo sofrem o que nenhuma geração, nenhum território, jamais pensou vir a testemunhar de novo", realça, explicando que escrever esta canção foi a forma que encontrou de fazer algo para sentir-se menos impotente perante a guerra. "A forma que encontrei para me salvar, porque me sinto incapaz para ir agir no terreno, é escrevendo canções", diz, dando conta que o tema foi escrito "em cerca de duas horas". Apesar de ser uma homenagem à Ucrânia, 'Que O Amor Te Salve Desta Noite Escura' "não fala da guerra. Fala da incrível resistência dos cidadãos, dirigentes e militares ucranianos. Fala da esperança que projetam, pelos atos, sobre todos nós. É desta fibra que se forja um país". Eis abaixo o vídeo oficial do tema: