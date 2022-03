Pedro Abrunhosa foi o grande entrevistado de Manuel Luís Goucha no programa 'Conta-me' deste sábado, 5 de março. Os dois partilharam uma conversa profunda, onde o músico viajou pelo seu interior, diretamente ligado à música.

"Acredito no bem da humanidade. Acredito na arte. A arte salva-nos. É um sítio que nos faz aguentar a realidade. A arte não é entretenimento, são coisas diferentes. A arte retira-te daquele espaço e coloca-te noutro. Pode ser consolo, mas também perturbação", sublinha, evidenciando a enorme importância que a arte teve na sua vida.

O artista nota que teve uma infância "muito feliz numa família burguesa", de certa forma privilegiada. "O meu avô era um grande hoteleiro do Porto. O Grande Hotel do Porto foi o sítio em que eu cresci", sublinha, recordando as memórias que anda guarda desses tempos.

Abrunhosa lembra, com nostalgia, a sua decisão em viajar pela primeira vez sozinho aos 13 anos, para Paris. "Levava pouco dinheiro, 300 escudos. Aguentei um mês e às vezes com comida de gato, porque era mais barata, nos últimos dias da viagem", contou, para surpresa de Goucha.

Com uma carreira de décadas, o músico confessa que cada vez mais lhe é difícil escrever. "É um processo regressivo, de autoanálise", explica.

O entrevistado sublinha ainda que "gosta pouco da fama" e que os óculos escuros, que se tornaram a sua imagem de marca, acabaram por ajudá-lo. "Não são os óculos que produzem a música que faço. Os óculos ajudam-me a estar em palco, porque sou intrinsecamente tímido".

Ainda na condição de pai, Pedro Abrunhosa fez um desabafo: "O amor de um pai pelos filhos é universal. Não somos completamente felizes com o que fazemos porque estamos sempre preocupados com aqueles que amamos".

