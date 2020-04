As celebrações do 25 de Abril tem sido um tema muito destacado nos últimos dias, com opiniões distintas. Catarina Raminhos, mulher do comediante António Raminhos, fez questão de partilhar publicamente o seu ponto de vista, mostrando-se contra a comemoração da data na Assembleia da República.

"Não concordo com as celebrações do 25 de Abril na Assembleia da República, com 130 pessoas presentes", começou por destacar na sua página de Instagram.

Mas não ficou por aqui e disse ainda que "não concorda com o retomar das celebrações religiosas presenciais, em breve, como se vai discutir hoje".

Antes de terminar, acrescentou: "Considero o 25 de Abril um marco incontornável na nossa história e considero o valor da Liberdade o mais precioso que podemos ter. Mas acho que o devemos celebrar em nossas casas - que, de resto, é o local onde temos vivido tudo desde 11 de março: as datas normais, as assim-assim e as importantes (como os aniversários das nossas crianças, por exemplo). Pedem-nos que nos ajustemos a uma nova forma de viver. Então façam o mesmo, se faz favor".

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores e que dividiu os mesmos. Apesar de alguns internautas terem concordado com as palavras de Catarina Raminhos, outros discordarem com as mesmas.

"Pois, mas a questão é que a Assembleia da República não está fechada... a Assembleia da República está a funcionar e não faria qualquer sentido, nesse contexto, não assinalar a data, com as devidas adaptações face ao formato habitual, como vai acontecer", lê-se entre os comentários.

Veja tudo na publicação abaixo:

