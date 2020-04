Um dos assuntos que mais tem gerado debate na atualidade está relacionado com as comemorações do 25 de Abril. António Esteves, jornalista da RTP, abordou precisamente a questão através de uma publicação na sua conta de Facebook, na qual partilha a sua perspetiva.

"Uma cerimónia é a democracia e o 25 de Abril? Discordar é ameaçar a Revolução? Eu vejo com muita preocupação o ódio e a forma bolorenta como se crítica quem não concorda", começa por referir.

"Espero, e não estou a ser irónico, que não proponham o Tarrafal ou semelhante para quem não concorda, com UMA CERIMÓNIA", continua.

Entretanto, sublinha: "Confesso que este extremismo todo começa a preocupar-me. Parece que a liberdade de expressão é só para os que concordam. Os outros são um perigo para a nação. Isto faz-me lembrar qualquer coisa e preocupa-me. Mesmo!".

"Abril será sempre assinalado por quem ama a liberdade e a democracia. Celebrar Abril é saber respeitar os grandes desafios do país com responsabilidade. Não há donos do 25 de Abril. A data pertence à sociedade portuguesa que tem sabido honrar a herança nestes 46 anos. Ao contrário de muitos que estão sempre prontos para o penacho. Disse", completou.

