"Só quero contar-vos um segredo... Acredito que, como pessoas, todos queremos uma vida de conto de fadas e, pela maneira como fui partilhando, a minha vida parecia ser incrível". Foram estas as primeiras palavras de Britney Spears após a audiência em Los Angeles, na quarta-feira, 24 de junho.

A cantora recorreu ao Instagram para falar aos fãs sobre as últimas notícias a seu respeito.

"Esta era uma das melhores características da minha mãe... não importa o quão mau fosse o dia quando eu era mais jovem, pelo meu bem e dos meus irmãos, fingia sempre que estava tudo bem", lembrou.

"Estou a chamar a atenção das pessoas porque não quero que pensem que a minha vida é perfeita, porque definitivamente não é. E se leram alguma coisa sobre mim nas notícias desta semana, sabem agora que não é! Peço desculpa por ter fingido que estava bem nos últimos dois anos. Fiz isso por causa do meu orgulho e fiquei com vergonha de partilhar o que aconteceu comigo", acrescentou.

"Mas, honestamente, quem é que não quer mostrar o seu Instagram de uma forma divertida. Acreditem ou não, fingir que estava bem realmente ajudou. Por isso decidi publicar esta citação hoje porque, meu Deus, se estás a passar por um inferno... Sinto que o Instagram me ajudou a ter uma boa saída para partilhar a minha presença, existência, e simplesmente sentir que sou importante apesar do que estava a passar. E funcionou. Então decidi começar a ler mais contos de fadas", completou.

Palavras que chegam ao lado de uma citação de Albert Einstein: "Se quer que os seus filhos sejam inteligentes, leia para eles contos de fadas. Se quer que eles sejam mais inteligentes, leia para eles mais contos de fadas".

O desabafo chega depois de a artista ter participado numa audiência em Los Angeles, na Califórnia, esta quarta-feira, para solicitar judicialmente o fim da tutoria. Após 13 anos a ser controlada pelo pai, Britney Spears afirma: "Mereço ter uma vida", disse.

De recordar que, de acordo com as mais recentes notícias, a artista revelou que quer casar com o atual companheiro, Sam Asghari, e ser mãe de novo, mas a tutoria não o permite. Além disso, acrescentou que é obrigada a consumir medicação de contraceção.

Durante o seu discurso, Britney revelou contou também que foi forçada a ingerir lítio depois do fim abrupto dos ensaios para uma atuação residente em Las Vegas, em 2019.

