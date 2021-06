Há novos detalhes sobre a audiência realizada num tribunal de Los Angeles no âmbito do pedido de Britney Spears para que seja decretado o fim da tutoria que desde há 13 anos coloca nas mãos do pai da cantora o controlo do seu património financeiro e aspetos da vida pessoal.

Perante as declarações de Britney, que considera "abusiva" a tutoria do pai, que afirma estar impedida de ter filhos com o atual namorado e, entre muitos outros factos, ter sido forçada a ingerir lítio, Jamie Spears reagiu na voz dos seus representantes legais.

Vivian Lee Thoreen, advogada do pai da artista, declarou em tribunal que "[Jamie] lamenta ver a sua filha sofrer tanto" e ainda que este "ama a filha e sente muito a falta dela", cita o Just Jared.

Britney Spears, que conta com uma enorme onda de apoio para conseguir voltar a ter a sua independência, garante que tudo o que quer é poder ter o seu dinheiro "e que isto acabe".

