A TVI vai interromper durante algum tempo as emissões do 'Dois às 10' ao sábado, segundo apurou o Fama ao Minuto junto de fonte do canal.

O formato foi a aposta da TVI para fazer frente ao 'Alô Marco Paulo', da SIC, e chegou até a conseguir ganhar as audiências em várias ocasiões. Começou por ser apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, tendo sido depois entregue a Idevor Mendonça e Mafalda Castro.

O Fama ao Minuto sabe que o canal tem intenções de fazer uma pausa nas emissões deste formato ao sábado, a começar já no próximo dia 16 de dezembro. No lugar do 'Dois Às 10', a TVI terá um bloco com alguns momentos da emissão especial 'Há Festa no Hospital', que aconteceu na passada terça-feira.

Para já, a decisão é temporária e não está previsto que o programa deixe de ocupar a grelha ao sábado.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Iva Domingues tem substituído Mafalda Castro, que se encontra doente e, por isso, afastada do 'Dois Às 10' ao sábado e do 'Diário' aos finais de tarde dos dias de semana.

