Cláudio Ramos não podia estar mais encantado com o filho de Maria Botelho Moniz. À conversa com Cinha Jardim no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 14 de dezembro, a certa altura o apresentador afirma que "ouve um bebé a chorar".

Entretanto, revelou que esteve a falar com a parceira televisiva e amiga - que se encontra em licença de maternidade - dando novas informações sobre o menino, o pequeno Vicente.

"O bebé já fala imenso!", notou, em tom de surpresa.

Recorde-se que Vicente é fruto do noivado de Maria Botelho Moniz com o piloto Pedro Bianchi Prata.

