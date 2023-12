Cláudio Ramos foi hoje, dia 13 de dezembro, anunciado como o apresentador do 'Big Brother - Desafio Final', que irá estrear já no início do próximo ano, e uma das primeiras reações foi da colega das manhãs, Maria Botelho Moniz.

A comunicadora, recém-mamã, partilhou a notícia nas stories do Instagram e acrescentou "Claudini", com um emoji de um coração.

Importa lembrar que Cláudio Ramos conduziu o 'Big Brother' a solo em 2020 e apresentou outras duas edições, uma ao lado de Teresa Guilherme e outra com Goucha.



© Instagram/Maria Botelho Moniz

