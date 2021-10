Paulo Pires foi um dos atores a marcar presença na festa que, na passada sexta-feira, assinalou o 9.º aniversário da TVI Ficção. Esta foi uma das primeiras aparições públicas do ator, que há um mês esteve infetado com Covid-19.

Em declarações aos jornalistas, Paulo Pires diz estar já totalmente recuperado e sem sinais de sequelas da doença.

"Sinto-me bem. Já estava vacinado, com as duas doses da vacina, tive vários sintomas mas foram todos ligeiros. Não fiz qualquer exame, espero não ter sequelas, mas sinto-me bem e faço a minha vida normal", afiança.

O rosto das novelas da TVI revela que apanhou o vírus, apesar das muitas precauções que sempre teve, durante as gravações de uma nova novela. "Foi uma coisa dentro da nossa bolha, apanhámos vários ao mesmo tempo. Isso podia acontecer, sabíamos isso", explica, preferindo não revelar com quem teve início o foco de infeção.

"Um dia houve uma desconfiança, fiz três testes antigénio que deram negativo, dias depois percebi que estaria infetado por ter perdido o olfato", recorda, convicto de que o pior já passou no que diz respeito à pandemia.

"Estamos agora de uma forma diferente. Temos mais razões para sorrir", defende.

Também ao ator não lhe faltam motivos para sorrir quando depois do confinamento recebeu o convite para fazer parte do elenco da novela 'Para Sempre', que deverá estrear em breve na TVI. "Foi uma lufada de ar fresco pós-pandemia. Foi mesmo um prazer grande sair de casa e retomar o trabalho", diz.

"É uma novela que tive mesmo muito prazer a fazer", assegura Paulo Pires, que tal como o restante elenco já terminou as gravações da trama filmada entre Arcos de Valdevez, Soajo e o Gerês.

"Foi muito divertido de fazer. Foi um projeto onde nos sentimos muito bem e estou super curioso para ver. Acho que nunca estive tão curioso de ver uma novela que tenha feito, mas é óbvia a razão, porque fizemos a novela toda e ainda não vimos praticamente nada", explica, confessando que não sabe ainda qual a data de estreia de 'Para Sempre'.

Quanto à sua personagem, o camionista com vida dupla a quem veste a pele contribuiu e muito para que este fosse para Paulo Pires um projeto memorável. "Se me tivesse dito para escolher uma personagem para fazer não teria tido a imaginação de escolher uma que me divertisse tanto quanto esta. Esta personagem tinha tudo o que eu mais queria fazer", garante, por fim.

Do elenco de 'Para Sempre' fazem parte nomes Diogo Morgado, Inês Castel-Branco, Pedro Sousa, Patrícia Tavares, Luís Esparteiro, Inês Aires Pereira, Mafalda Marafusta, Marina Mota, Matilde Breyner, Maya Booth, Rodrigo Tomás, Rui Melo, Sara Prata e Sofia Grillo.

