Foi emitida esta quinta-feira, no programa das tardes de Júlia Pinheiro, uma entrevista com Paulo Matos. A sua participação na segunda edição de 'Casados à Primeira Vista' foi mote para uma conversa intimista e o concorrente não se inibiu de expressar a sua opinião sobre as duas companheiras com quem partilhou a experiência.

O administrativo subiu ao altar com Ana Raquel, mas desde o primeiro momento que a relação viu a sua sentença. Os "muros impenetráveis" colocados pela participante de Aveiro não deixaram espaço para que o amor vencesse. Contudo mantêm uma boa relação na atualidade.

"Abraça-me mais agora do que durante toda a experiência. Vemo-nos com regularidade como amigos. A Ana Raquel parece um canhão sem travões", afirmou.

Já de Lurdes, com quem tentou uma nova oportunidade dentro do programa, não guarda as melhores impressões. Partiu de Paulo a iniciativa de formar casal, mas apesar da dupla ter chegado à cerimónia final, não terminou com um 'felizes para sempre'.

"Comecei a ver que aquilo que foi discutido com o António [com quem Lurdes casou inicialmente] não era bem assim. Não foi o António que foi muito mau. Fui-me apercebendo de algumas diferenças e percebi que ela era 'mais que a conta'. Era exuberante, estava no limiar da brejeirice. Para qualquer lado que íamos toda a gente percebia que estava ali alguém a fazer barulho", afirmou.

Paulo confessou ainda que uma das curiosidades sobre Lurdes com a qual não soube lidar foi o facto de esta ter mantido uma relação de 25 anos com o pai do filho em casas separadas. "Para mim isso foi tudo menos natural", rematou.

