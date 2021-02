Paulo de Carvalho esteve esta quinta-feira, dia 25, no programa da RTP1 '5 Para A Meia Noite' onde participou na rubrica 'Pressão no Ar'. Questionado por Inês Lopes Gonçalves se se dava bem com as suas ex-mulheres, a resposta do artista revelou-se positiva.

"Dou, completamente. Há 12 anos fiz 60 anos e a minha atual companheira, a Susana, fez-me a festa no Estádio da Luz. Ela convidou-as e vieram todas. Tudo gente amiga", garantiu.

Recorde-se que o cantor já teve um relacionamento com Teresa Sachetti e Helena Isabel. Atualmente está com Susana Lemos.

Veja a rubrica completa.

Leia Também: Beatriz Gosta: "O Bruno Nogueira mexe com a minha alma"