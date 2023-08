Jorge Corrula usou as redes sociais para fazer um comunicado, um texto que a princípio parecia sério, mas que rapidamente permitia perceber que tudo não passava de uma brincadeira.

"Vimos por este meio informar que foi por decisão mútua, e com toda a ponderação, e depois de várias consultas, que ambos resolvemos as nossas hérnias (curiosamente no mesmo sítio) C5 e C6 e que já conseguimos olhar para trás sem ter uma curgete enfiada nu palcu das jornadas da vida. (a Paula pelo menos)" começou por escrever.

Solicitamos que respeitem a nossa promiscuidade, perdão, privacidade", terminou, numa publicação bem humorada e acompanhada por uma fotografia a preto e branco na qual o ator e a mulher, Paula Lobo Antunes, aparecem vestidos de forma elegante.

A publicação é uma referência à operação a uma hérnia a que o ator se submeteu recentemente, estando já a recuperar.