Esta semana, Adriano Silva Martins avançou no seu programa, o 'V+Fama', que Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira já teriam recebido o dinheiro desviado por Manuel Santana Lopes, seu antigo agente, custo que foi assumido pela Notable.

No programa 'TVI Extra' de hoje, dia 19, Cinha Jardim - uma das comentadoras do formato social - referiu que conhecia Tiago "desde pequenino" e que nada fazia prever o que aconteceu. "Costuma-se dizer que no melhor pano cai a nódoa", atirou.

"Não sei o que se terá passado, não falei com ele, nem com ninguém da família, porque acho que é um assunto que têm de resolver entre eles", considerou.

Entretanto, revelou novas informações: "Tanto quanto eu sei, eles não foram ressarcidos do dinheiro total".

Os valores adiantados publicamente falam de um desvio de 250 mil euros.

Leia Também: Carolina Patrocínio e Teotónio Pereira já receberam dinheiro desviado