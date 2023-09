Patrick J. Adams usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias dos bastidores da série 'Suits', da qual Meghan Markle fez parte do elenco até ser anunciado o seu noivado com o príncipe Harry.

O ator fez duas publicações e em ambas aparece a duquesa de Sussex. Numa das fotografias pode ver-se Meghan, que dava vida à personagem Rachel Zane, deitada no chão com as pernas elevadas, e vestindo uma saia castanha e uma camisa branca. Ao seu lado está Sarah Rafferty sentada num sofá.

"Tenho saudades dos meus amigos", escreveu o ator, numa altura em que se assinalam quatro anos do fim da série.

Noutra publicação podem ver-se imagens dos rostos a preto e branco de cada um dos atores, tendo Adams escrito que sente saudades de "todos eles".

