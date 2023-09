Harry e Meghan foram vistos pela primeira vez juntos num evento público após os Invictus Games, que decorreram este mês em Dusseldorf, na Alemanha, que foram fundados pelo príncipe e se destinam a veteranos de guerra que ficaram incapacitados no exercício das suas funções.

Agora, o casal participou numa angariação de fundos beneficente em Santa Bárbara, na Califórnia, muito perto de sua casa, uma iniciativa que Kevin Costner preparou e que ocorre uma semana após o ator assinar o seu polémico acordo de divórcio com Christine Baumgartner, depois de quatro meses de batalha judicial.

Costner comemorou a One805LIVE! no campo de polo da sua residência. A One805 é uma organização criada em 2018 que dá apoio financeiro e em questões de saúde mental aos serviços de emergência no condado de Santa Bárbara, o mesmo no qual se localiza Montecito, a luxuosa mansão onde vivem os duques, pelo que participaram no evento.

