Na reta final da gravidez, Patrícia Candoso confessou que começou a sentir algumas contrações nestes dias de grande azáfama em que se prepara para lançar um novo projeto, o programa online 'Mãe Aos 40'.

"28 semanas e 3 dias… e tanto ainda por fazer, organizar, todo um programa para gravar! A Margarida já está posicionada para nascer e tenho sentido algumas contrações, as chamadas contrações de Braxton Hicks. Sinto que o tempo, nesta gravidez, está a passar a correr… e eu ao mesmo tempo sinto que tenho de abrandar o ritmo! Ontem fomos os 3 'conhecer' a mana mas ela não se deixou ver muito bem, toda encolhida com um pé e uma mão na cabeça. Mas do pouco que vimos achamos parecida com a Clarinha", escreveu esta sexta-feira na sua página de Instagram.

E, por fim, adiantou: "Amanhã vou revelar o dia de estreia do 'Mãe Aos 40'! Estou mesmo ansiosa por vos contar tudo".

Vale notar que a atriz se prepara para dar as boas-vindas a mais uma menina, que se chamará Margarida e vai juntar-se a Maria Clara, de quatro anos.

Leia Também: Patrícia Candoso revela imagens do seu novo programa: 'Mãe aos 40'