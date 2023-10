O Passeio da Fama de Hollywood acaba de receber mais uma estrela. Desta vez foi a cantora Gwen Stefani a homenageada e não podia ter ficado mais feliz.

A artista - que acabou por se emocionar durante o evento onde recebeu, de forma oficial, a distinção - contou com o apoio da família neste momento especial.

Gwen Stefani esteve ao lado do atual marido, Blake Shelton, e dos três filhos, Kingston, Zuma e Apollo, fruto do antigo casamento com Gavin Rossdale.

Uma ocasião especial que mereceu um look cheio de brilho e todo ele em prateado. Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Princesa Leonor usa look inspirado nos anos 50