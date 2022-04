"Passei mais tempo com elas nos últimos oito meses do que com a minha família e amigos". Foi com estas palavras que Rita Pereira começou por legendar a recente fotografia que publicou na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 7 de abril, e onde aparece junto de Fernanda Serrano, Sara Barradas e Joana Seixas.

As atrizes estão juntas na novela 'Quero é Viver', da TVI, onde são irmãs, e Rita Pereira destacou a relação especial que criaram neste projeto.

"São 12 horas por dia, cinco dias por semana. Sim, as manas não têm folgas. Mas o mais fixe de tudo é que têm sido meses de alegria, amizade, apoio e vitórias, sem nos cansarmos ou fartarmos, o que muitas vezes acontece. E depois das 12 horas a trabalhar juntas, ainda queremos partilhar a vida pessoal juntas. Isto sim é especial", contou.

"A foto está péssima, mas foi a única que tirámos. Estávamos demasiado entretidas a viver a vida", rematou.

Leia Também: Rita Pereira mostra diversão nos bastidores de novela da TVI