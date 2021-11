Depois de ter mostrado aos fãs um passeio a cavalo, na praia, com os filhos mais novos, Kourtney Kardashian foi criticada. "Nossa, estás finalmente com os teus filhos???", disse um internauta, esta quarta-feira, na publicação que a celebridade fez no Instagram.

Palavras que Kourtney não deixou passar em branco. "Estou com os meus filhos todos os dias, graças a Deus, as redes sociais nem sempre são a vida real", respondeu.

Recorde-se que Kourtney é mãe de três crianças, Reign, de seis anos, Penelope, de nove, e Mason, de 11, fruto da relação anterior com Scott Disick. Atualmente, a celebridade está noiva de Travis Barker.

Leia Também: Kourtney Kardashian desfruta de bons momentos com os filhos