Kourtney Kardashian desfrutou de bons momentos com os filhos e andaram a cavalo, na praia, como a celebridade fez questão de mostrar aos fãs.

Num conjunto de fotografias que uma figura pública partilhou em sua página do Instagram, Kourtney parece na companhia dos pequenos Reinado, de seis anos, e Penelope, de nove, fruto da relação terminada com Scott Disick.

Recorde-se que o ex-casal tem mais um filho em comum, Mason, de 11 anos.

De acordo com a People, as imagens foram captadas durante as férias em família em Cabo San Lucas, no México, onde Kourtney está a comemorar o 46.º aniversário do noivo, Travis Barker, celebrado a 14 de novembro.

