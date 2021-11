Kourtney Kardashian surpreendeu o noivo, Travis Barker, com o carro dos seus sonhos. O presente assinalou o 46.º aniversário do músico, celebrado no dia 14 de novembro.

Apesar de Travis não ter revelado pormenores sobre o automóvel, como destaca o Daily Mail, terá recebido um Buick GNX vintage, que custa cerca de 205 mil dólares (cerca de 180 mil euros), de acordo com a Motor Biscuit.

"Quando a miúda dos teus sonhos compra o carro dos teus sonhos", disse Travis Barker ao destacar este momento especial no Instagram.

