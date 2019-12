O Natal está mesmo aí a porta e é altura de começar a tratar dos últimos pormenores para um dos feriados mais importantes do ano. O Fama ao Minuto esteve à conversa com Aurea, que teve a oportunidade de partilhar como vive esta época, bem como algumas das memórias que guarda com mais carinho.

"Passar com a família é uma tradição que tento manter todos os anos, apesar de algumas vezes não ser possível, já não foi possível há dois anos por causa do 'The Voice'. [Outra tradição é] abrir as prendas à meia-noite, esperamos religiosamente para abrir os presentes", sublinhou.

Aurea recordou também como vivia o Natal ainda na infância: "Lembro-me de que quando era miúda juntávamos-nos em casa dos meus avós no Alentejo, éramos um grupo muito grande. Fazíamos uma festa gigante com música, com dança, era espetacular. Estes últimos anos já é mais complicado", confessou, dando conta que normalmente o lugar escolhido acaba por ser o Algarve.

Um ano repleto de conquistas!

O ano de 2019 foi aquele que sorriu para Aurea. A artista revelou-se bastante grata por todas as conquistas, sobretudo pela oportunidade de ter participado na novela 'Nazaré', onde deu vida à personagem de Patrícia.

"A minha formação na universidade é teatro, não acabei o curso, no último ano mudei-me para Lisboa para poder fazer música, mas estava a estudar teatro e era esse o meu objetivo de vida. E passados estes anos ter a oportunidade de voltar à representação é uma bênção. Adorei o trabalho, toda a equipa, ajudaram-me imenso, estive num elenco espetacular. E é óbvio que é um ritmo super diferente, tens de estar super alerta, disponível para gravar. É muito complicado e diferente do teatro também", fez saber.

Aurea destacou também o trabalho que desenvolveu na música: "Tenho tido anos muito diferentes. Este ano em especial porque estou a fazer um trabalho com uma pessoa que eu adoro que é a Marisa Liz [Elas]. Tem sido um ano super cheio com concertos, com o meu trabalho a solo também, com o 'The Voice', com a telenovela. Não parei, foi muito positivo, espero que o ano que vem seja ainda melhor".

Questionada sobre o que é que desejaria para 2020, a artista revelou-se clara: "Muito amor muita saúde e muito trabalho é tudo o que peço todos os anos".

