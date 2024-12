Avizinha-se um final de ano agitado para Áurea. A cantora tem uma série de concertos de Natal marcados para dezembro e será em Almada que dará as boas-vindas a 2025, também a trabalho, durante um espetáculo.

A artista falou com o Fama ao Minuto sobre o assunto, durante um evento da Samsung Eletrodomésticos, que aconteceu em Lisboa.

"Prefiro mil vezes passar o Natal com familiares. Na Passagem de Ano gosto de trabalhar, de estar em concerto. Por isso é que no Covid custou-me um pouco estar em casa no dia 31. Gosto de passar com o público", revelou.

O Natal de Áurea

No que diz respeito ao Natal, a cantora notou que é um "bocadinho inconstante", uma vez que "ou vai para o Algarve", ou "passa em sua casa", ou "na casa do irmão". "Vamos dividindo", acrescentou.

Seguindo as tradições à risca, a cantora contou que "espera pela meia noite em ponto para abrir os presentes em família". "Se alguém adormeceu entretanto, acorda porque eu ponho o despertador".

Quanto aos presentes, Áurea confessou que é "daquelas pessoas que guarda para a última da hora", até porque o trabalho a impede de procurar mais cedo. Para além disso, esta é uma tarefa à qual gosta de se dedicar: "Quando ofereço alguma coisa tem de ser com significado e que tenha a ver com a pessoa. Gosto de perder esse tempo a procurar".

A nostalgia do ano que passou...

O dia 31 é de "retrospectiva" para a cantora. Esta é uma data na qual aproveita para refletir sobre os meses que se passaram, acabando por ficar "nostálgica".

"Acho que todos fazemos isso… Em janeiro começo a treinar, a ser mais organizada, e depois vamos fazendo o que é possível, conjugando com o trabalho que temos. O dia 31 é o da retrospectiva. Fico um pouco nostálgica a pensar naquilo que foi este ano, no que quero para o ano a seguir, fico mais pensativa. Revivo alguns momentos na minha cabeça", explicou.

Mostrando-se feliz por o seu trabalho "continuar a fazer sentido para as pessoas", Áurea revelou-se igualmente entusiasmada por estar a gravar mais uma temporada do programa 'A Máscara', da SIC, a segunda para si.

