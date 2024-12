Apesar de ter "zero jeito para cozinhar", Diogo Valsassina aceitou o convite da Samsung Eletrodomésticos para um desafio com o chef Pedro Pena Bastos, do 'Masterchef', evento que teve lugar em Lisboa.

O Fama ao Minuto acompanhou tudo, tendo tido a oportunidade de conversar com o ator, que falou sobre a habitual agitação do final de ano, com os preparativos para o Natal e o Réveillon, bem como do trabalho e ainda, embora que de forma breve, do fim do seu relacionamento com Ana Guiomar.

O Natal

"Natal é passado em família com cães à mistura… Comer, beber, abrir as prendas e ir dormir. A minha mãe faz anos no dia 25 de dezembro, por isso, o dia de Natal é a Consoada e o Natal o dia de anos da minha mãe", referiu, notando que até então tinha apenas comprado o presente para a mãe e que "precisava de ver o resto".

Questionado se queria algum presente em especial, o ator, de 37 anos, garantiu que "não precisava de nada". "Preciso de sossego e que esteja toda a gente bem".

2025 e novos projetos

Se há muitas pessoas que aproveitam o final do ano para fazer uma reflexão sobre o que passou e estabelecer uma série de objetivos para o próximo, este não é o caso de Valsassina.

O artista referiu que "vai traçando ao longo do ano" os seus objetivos. "Para dizer a verdade nem sequer ligo muito à passagem de ano, parece que somos obrigados a nos divertir...".

Atualmente, encontra-se a preparar um novo projeto em televisão juntamente com Manuel Pureza. Um desafio que há muito procurava, mas sobre o qual não pôde revelar grandes pormenores.

À conversa, Diogo aproveitou para falar sobre a peça 'Eu Tenho Um Papel Para Ti', na qual teve a oportunidade de participar. "É a estreia e o último espetáculo. O texto e os atores são sempre diferentes. O texto é escrito pelo Roberto Pereira, o autor do ‘Festa é Festa’. Só quando estamos no palco é que recebemos o texto e aí sabemos o que vamos fazer. Obviamente que é uma comédia, as pessoas gostam muito e riem-se muito. É uma coisa divertida que nos põe à prova".

O fim da relação com Ana Guiomar

Em outubro, Ana Guiomar e Diogo Valsassina revelaram que tinham terminado o seu relacionamento de 18 anos. O Fama ao Minuto questionou o ator sobre o término, nomeadamente, em relação à comoção dos fãs quando a separação se tornou pública.

"A única coisa que posso dizer é agradecer essas mensagens. Fico feliz pelo apoio das pessoas", disse Valsassina.

